Mülheim: Theoretisch für alle Bewerber Ausbildungsplätze

Rein rechnerisch stand 2018/2019 für jeden Bewerber eine freie Ausbildungsstelle zur Verfügung. Das hat es in Mülheim schon sehr lange nicht mehr gegeben. Trotzdem sind damit nicht alle Probleme gelöst, wie der aktuelle Bericht der Sozialagentur belegt.

Als Abteilung des städtischen Sozialamtes hat die Sozialagentur speziell mit jungen Leuten zu tun, die in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II leben - also entweder in Familien, die Sozialleistungen beziehen, oder selber als Leistungsempfänger. Diesen Jugendlichen beim Einstieg in den Beruf zu helfen, ist eine wichtige Aufgabe. In Mülheim wurde dafür vor elf Jahren eigens das U25-Haus eingerichtet. Es gilt landesweit als vorbildlich und kann regelmäßig erfolgreiche Arbeit dokumentieren.

Rein rechnerisch genügend Ausbildungsstellen für alle

Kürzlich hat die Sozialagentur ihren Bericht über das Ausbildungsjahr 2018/2019 veröffentlicht, der auch im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorgestellt wurde. Darin enthalten ist zum einen die allgemeine Statistik, bei der Zahlen der Agentur für Arbeit und der Sozialagentur gemeinsam betrachtet werden. Rein rechnerisch ist die Versorgung der Mülheimer Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen so gut wie schon lange nicht mehr.

Der Zahl von 1251 Bewerbern standen ebenso viele Stellen gegenüber, eine Versorgungsquote von hundert Prozent, zumindest theoretisch. Zum Vergleich: Zwei Jahre vorher gab es auf 100 Ausbildungsplätze noch 127 Bewerber.

Bei den jungen Leistungsempfängern keine unversorgten Bewerber

Die Sozialagentur hat - über ihre U25-Abteilung - genau 464 Jugendliche und junge Erwachsene begleitet, die sich zwischen Oktober 2018 und September 2019 ausbildungssuchend gemeldet haben. Alles junge Leute, die selber oder über ihre Eltern Sozialhilfe beziehen. Die meisten von ihnen, 38 Prozent, kamen direkt von der Schule. Neun Prozent, 40 Jugendliche, hatten schon ein Jahr zuvor eine Ausbildungsstelle gesucht, aber nichts Passendes gefunden und waren weiter zur Schule gegangen.

Laut Bericht der Sozialagentur hat es, „wie in den letzten Jahren“, keine unversorgten Bewerber gegeben, die komplett durch das Netz gefallen sind. Viele, rund ein Drittel, sind allerdings auch noch nicht so weit, dass sie einen konkreten Berufswunsch und alle Voraussetzungen mitbringen, um eine Ausbildung zu beginnen. Sie besuchen in der Regel vorerst weiter die Schule, oft ein Berufskolleg.

Mülheim Das Mülheimer U25-Team Unter den Ausbildungssuchenden, die Sozialleistungen beziehen, waren auch 79 junge Flüchtlinge, das entspricht 17 Prozent. Das U25-Team der Mülheimer Sozialagentur wurde eigens eingerichtet, um jungen Leuten, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, bei der Suche nach einem Job oder einer Ausbildungsstelle zu helfen. Anlaufstellen sind das U25-Haus in der Innenstadt (Viktoriastraße 20-22) und die Sozialagentur Styrum (Kaiser-Wilhelm-Straße 27).

Von den Jugendlichen, die tatsächlich direkt eine Berufsausbildung anstreben, entscheidet sich der ganz überwiegende Teil (82 Prozent) für eine duale Ausbildung. 16 Prozent brachen die Suche ab, weil sie beispielsweise in die Oberstufe gewechselt sind oder einen Job gefunden haben.

Lehre wird relativ selten abgebrochen

Das U25-Haus verfolgt den Ansatz, junge Leute langfristig zu begleiten: „Sie sind uns bekannt, seit sie 15 sind“, erklärt Anke Schürmann-Rupp, Leiterin der Sozialagentur. Ihre Berater gehen auch direkt in die Schulen. Dass Jugendliche eine Berufsausbildung beginnen und wieder abbrechen, käme im Arbeitsbereich des U25-Hauses eher selten vor. „Je engmaschiger wir betreut haben, je näher die Ausbildung am ursprünglichen Berufswunsch liegt, desto nachhaltiger ist es“, sagt Schürmann-Rupp. Beim Übergang zwischen Schule und Beruf müssten viele Akteure tätig werden: „Es dürfen aber auch nicht zu viele sein. Sonst wissen die Jugendlichen gar nicht mehr, welcher Ansprechpartner eigentlich zuständig ist.“