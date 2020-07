Mülheim: Smart liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am Mittwochabend, 15. Juli, in Mülheim-Speldorf gekommen.

Mülheim Erst bei Rot über die Ampel, dann mit Vollgas über die Akazienallee: Am Mittwochabend flüchtete ein Smart-Fahrer in Mülheim vor der Polizei.

Zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es am Mittwochabend, 15. Juli, gegen 22.50 Uhr in Mülheim-Speldorf gekommen. Am Ende schaffte es der Flüchtende zu entkommen.

Wie die Polizei berichtet, fiel einem Streifenwagen der Polizei ein grauer Smart auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Saarner Straße in Richtung Raffelbergbrücke unterwegs war. An der Kreuzung Saarner Straße/Karlsruher Straße überholte dieser verbotenerweise ein anderes Auto. Die Anhaltesignale der Polizei missachtete der oder die Fahrer/in und gab stattdessen weiter Gas.

Beinahe-Unfall mit dem Wagen einer 43-jährigen BMW-Fahrerin

Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. An der Kreuzung zur Duisburger Straße fuhr der Smart über eine rote Ampel weiter auf die Akazienallee. "An der Steinkampstraße überholte der Fahrer trotz Gegenverkehrs ein Auto, so dass es zu einem Beinahe-Unfall mit dem BMW einer 43-Jährigen kam", so Polizeisprecherin Bettina Wehram. Die Fahrerin wurde gezwungen, auf den Gehweg auszuweichen und kam auf einer Grünfläche zum Stehen, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde.

Im Laufe der weiteren Fahrt konnte der Smart seinen Abstand zum Streifenwagen vergrößern, so dass die Beamten ihn auf Höhe Steinkampstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße schließlich aus den Augen verloren. "Eine weitere Verfolgung wäre zu gefährlich gewesen, so dass die Beamten die Verfolgung abbrachen", erklärt Bettina Wehram.

Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können

Die Fahndung nach dem grauen Smart verlief negativ. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise: Zeugen, denen ein grauer Smart, etwa durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist, oder die Hinweise auf den

flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden.