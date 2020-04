Mülheim: Roter Oldtimer-Porsche 911 aus Werkstatt gestohlen

Mülheim. Ein 65-jähriger hatte seinen roten Porsche 911 in eine Mülheimer Werkstatt gebracht. Dort wurde der Oldtimer gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer (65) hatte den Wagen zur Werkstatt an der Duisburger Straße gebracht. Am 13. April war er noch auf dem Gelände. Als der Inhaber der Werkstatt mit dem Porsche-Besitzer am Mittwoch, 15. April, gegen 12 Uhr eine Probefahrt machen wollte, stellten die Männer fest, dass der rote Wagen entwendet worden war. Der Fahrzeugschlüssel lag sicher und verschlossen beim Werkstattbetreiber.

Polizei Mülheim sucht nach Porsche 911 Cabrio

Die Polizei sucht nun nach dem gestohlenen roten Porsche 911 Cabrio Carrera. Das Fahrzeug mit einem schwarzen Dach ist vom Baujahr 1986. Es hat eine Doppelauspuffanlage und eine Beule hinten links am Radkasten. Außerdem hat der Porsche polierte BBS-Felgen mit schwarzem Stern.

Wer hat das auffällige Fahrzeug gesehen? Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.