Mülheim: René Marik erzählt von seiner Jugend in der Provinz

Es gibt ein Leben vor dem Maulwurf – Puppenspieler René Marik, bekannt für seinen Maulwurf mit Sprachfehler, führt die Zuschauer in einer Lesung mit Musik am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr mitten hinein in seine tragikomische Jugend in der Provinz der 1970er-Jahre.

Zu den Passagen aus seinem autobiografischen Roman gibt es schräge Coverversionen bekannter Songs. Begleitet wird der Vorleser dabei vom Kontrabassisten Bodo Goldbeck.

In den 2000ern eroberte er die Comedy-Bühnen

Bekannt wurde René Marik (geb. 1970) in den 2000er Jahren, als er mit seinen Puppen Maulwurf, Eisbär Kalle und dem Frosch Falkenhorst die deutschen Comedy-Bühnen eroberte und wenig später auch in TV-Shows sein Publikum begeisterte. Er ist Komiker, Gitarrist, Sänger, Schauspieler und diplomierter Puppenspieler – und nun auch Autor.

Seine Kindheit und Jugend hat sich im – manchmal gar nicht so beschaulichen – Westerwald der 70er Jahre zugetragen hat. Der Autor berichtet auf mitreißende wie lustige und teilweise auch herzzerreißende Weise über sein Leben zwischen Pickeln, schönen Mädchen, Tod durch Langeweile, Spießertum und frisierten Mofas. Mit seiner Familie lebte er damals in einer Bundeswehr-Kaserne, wo seine Eltern die Kantine betrieben. Er war Teil der Dorfjugend, die sich die Langeweile in der Provinz vertreiben musste.

Unterhaltsamer und berührender Abend

Puppen werden bei Mariks’ Lesung keine Rolle spielen – so, wie sie auch in seinem Buch nicht vorkommen. Er behandelt durchaus schwere Themen, legt aber Wert darauf, dass sein Vortrag unterhaltsam und gleichzeitig berührend wird. Aus seinen 240 Buchseiten hat der Berliner Künstler eine stimmige Lesefassung zusammengestellt.

Da René Marik neben seiner Arbeit als Puppenspieler auch in einer Band spielt, hat er Musik in die Lesung eingebaut. Die Idee, eigene Stücke zu verwenden, verwarf er sehr schnell. Für ihn war es stimmiger, Songs auszuwählen, die zu den einzelnen Kapiteln passen und es schaffen, eine Emotion noch zu verstärken und so eine zweite Ebene aufzumachen.

Kontrabass und Maultrommel im Einsatz

Zu hören sind beispielsweise Songs von Radiohead bis Coldplay, von den Scorpions oder auch Christina Aguilera. Als Unterstützer an seiner Seite ist der Schauspieler und Musiker Bodo Goldbeck, der Kontrabass und Maultrommel spielt und zudem auch einige Rollen aus dem Buch übernimmt.