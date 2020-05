Mülheim: Porsche-Diebe kamen in der Nacht nach Dümpten

Mülheim. In der Nacht zum Donnerstag wurde in Mülheim ein hochwertiger Geländewagen gestohlen. Die Polizei lässt auch im Ausland nach dem SUV fahnden.

Ein hochwertiger Geländewagen, ein schwarzer Porsche Cayenne, wurde in Dümpten in der Nacht auf den Donnerstag gestohlen.

Der schwarze SUV mit dem Kennzeichen MH-HM21 war auf der Schmalbeekstraße geparkt, nahe der Borbecker Straße im Bereich des Hexbachtals, nur wenige hundert Meter von einem großen Reitstall entfernt. Möglicherweise flohen die Autodiebe durch das Hexbachtal in Richtung Frintroper Straße oder in Richtung der Autobahnauffahrt zur A 40 an der Aktienstraße, nimmt die Polizei an.

Polizei prüft, wie der Mülheimer Wagen geortet werden kann

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt und prüft, wie der Wagen geortet werden kann. Grenzüberschreitend wurde das Fahrzeug bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Standort des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter: 0201-8290.