Mülheim: Polizei rettet entlaufenes Huhn von A 40-Auffahrt

Mülheim Das Federvieh flatterte auf die Beschleunigungsspur der A40 in Mülheim-Styrum. Nun wartet das Huhn im Polizei-Gewahrsam auf seinen Besitzer.

Einen tierisch kuriosen Einsatz meldet die Polizei Mülheim/Essen: Bereits am Samstag, 18. April, gegen 15 Uhr konnten Polizeibeamte ein Huhn von der Autobahnauffahrt zur A40 an der Friesenstraße in Mülheim-Styrum retten.

Eine Anruferin hatte die Polizei zuvor darüber informiert, dass mehrere Hühner an der Autobahn frei herumlaufen. Eines davon, ein braunes Hybridhuhn, wie ein tierkundiger Beamter sofort feststellte, konnte auf der Beschleunigungsspur eingefangen und gerettet werden.

Geflügel sitzt nun in Polizei-Gewahrsam und wartet auf seinen Besitzer

Ob es die anderen Hühner nach Hause in den Hühnerstall geschafft haben? Das konnten die Beamten nicht mehr mit Sicherheit ermitteln. Das gestutzte, braune Geflügel kam später in einen tiergerechten Polizei-Gewahrsam und wartet seitdem auf eine Nachricht seines Besitzers.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt dieses Huhn? Wer sein Tier auf dem abgebildeten Foto wiedererkennt, sollte sich auf der Mülheimer Wache melden: 0201-829-0.