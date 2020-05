Mülheim: Nach Pizzeria-Einbruch nimmt Polizei Mann fest

Ein Krimineller verschaffte sich in der Nacht zum Montag Zutritt zu einer Pizzeria in Saarn.

Mülheim. Ein Einbrecher stieg in der Nacht zum Montag in eine Pizzeria in Mülheim-Saarn ein. Mit seiner Bargeld-Beute kam der Kriminelle aber nicht weit.

Einen mutmaßlichen Einbrecher nahm die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag vorläufig fest. Er soll in ein Geschäft in Saarn eingebrochen sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Gegen 0.45 Uhr war ein Mann auf der Düsseldorfer Straße offenbar auf Beutezug unterwegs. Er schlug dort die Fensterscheibe einer Pizzeria kaputt und stieg ein. In dem Geschäft fand der Eindringling Bargeld. Mit der Beute flüchtete er zu Fuß über die Düsseldorfer Straße.

Polizei nimmt Tatverdächtigen kurze Zeit später fest

Ein 33 Jahre alter Anwohner hatte das Klirren der Scheibe mitbekommen und sofort die Polizei alarmiert. Die Polizisten waren nach eigener Darstellung rasch am Tatort und nahmen den Flüchtenden in der näheren Umgebung vorläufig fest. Der 39-Jährige nächtigte im Polizeigewahrsam.

Das Einbruchskommissariat vernahm ihn am Montag bereits. Er brach dieses Jahr schön öfter in Geschäften ein. Jetzt entscheidet ein Richter darüber, ob es für den vermeintlich Kriminellen direkt in Untersuchungshaft geht.