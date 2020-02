Mülheim: Motorradfahrer geblendet und schwer verletzt

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Dienstag in Mülheim-Styrum. Ein Kraftradfahrer wurde schwer verletzt.

Eine tief stehende Sonne in Kombination mit einer nassen Fahrbahn erschwert jedem Verkehrsteilnehmer extrem die Sichtverhältnisse. Dieser Umstand wurde am Dienstag auch einem 46-jährigen Kraftradfahrer in Mülheim-Styrum zum Verhängnis.

Er war gegen 14.45 Uhr auf der Hauskampstraße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Als der vor ihm fahrende Wagen abbremste, erkannte er – laut Polizei wohl auf Grund der Wetterverhältnisse – die Bremslichter des Autos zu spät und fuhr dem PKW hinten auf.

Polizei erinnert an notwendigen Sicherheitsabstand

Beim Sturz zog sich der Kraftradfahrer schwere Verletzungen zu, weshalb er umgehend ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden musste.

Die Polizei rät daher ausdrücklich, den Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug einzuhalten, damit man auch unter erschwerten Bedingungen genug Zeit hat, um rechtzeitig zu bremsen. So lassen sich schwere Unfälle vermeiden.