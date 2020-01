Mehrere Einsatzkräfte kümmerten sich nach dem gemeldeten Gasaustritt an der Klopstockstraße um die Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Fehlalarm Mülheim: Kohlenmonoxidmelder in Mehrfamilienhaus schlägt aus

Mülheim. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Klopstockstraße rief die Feuerwehr, weil ein CO-Melder anschlug. Die Einsatzkräfte gaben Entwarnung.

Weil im Bereich einer Gastherme der Kohlenmonoxidmelder in der Wohnung eines Mannes an der Klopstockstraße am Sonntagabend Alarm geschlagen hatte, verständigte der Mülheimer die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte erkundeten unter Atemschutz mit einem Messgerät die betroffene Wohnung sowie das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

Sowohl die Messungen der Feuerwehr als auch die des hinzugezogenen Energieversorgers ergaben, dass keine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration vorliegt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Wie die weiteren Bewohner blieb auch er unverletzt und konnte nach dem 45-minütigen Einsatz in seine Wohnung zurückkehren.