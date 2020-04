Mülheim: Im Mai teilweise wieder Publikumsverkehr im Rathaus

Mülheim Die Mülheimer Stadtverwaltung wird ab 4. Mai wieder Publikumsverkehr im Rathaus zulassen. 3000 Pässe und Personalausweise warten auf Abholung.

Die Mülheimer Stadtverwaltung wird nach dem Montag, 4. Mai, den Publikumsverkehr teilweise wieder aufnehmen. Das teilte am Dienstagnachmittag Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort mit. Details dazu würden derzeit erarbeitet, so der Krisenstabsleiter Steinfort.

Dabei werde etwa auch überlegt, ob die rund 3000 Pässe und Personalausweise, die derzeit abholbereit im Rathaus liegen, schon vor dem 4. Mai mit einer Terminvergabe an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden könnten. „Dies würde eine Entlastung für das Bürgeramt mit sich bringen und es käme zu keiner ,Publikumsmassierung'“, so Steinfort.

Details der neuen Regelung im Mülheimer Rathaus folgen noch

Weitere Details will die Stadtverwaltung erst in den nächsten Tagen bekannt geben. „Eine vollständige Öffnung der Verwaltungsdienststellen wird es bis auf Weiteres nicht geben, denn oberstes Ziel muss weiterhin sein, Ansteckungsgefahren zu minimieren,“ so Stadtpressesprecher Volker Wiebels. „Die meisten Leistungen können aber problemlos über Terminvergaben erbracht werden.“

Stadtdirektor Steinfort betonte, dass die Verwaltung auch ohne regulären Publikumsverkehr in den vergangenen Wochen gearbeitet und funktioniert habe. Viele Dienstleistungen seien digital online abrufbar und werden dies auch weiterhin sein; viele Verwaltungsbereiche hätten keinen oder nur geringen Publikumsverkehr oder haben bereits mit Terminvergaben gearbeitet.