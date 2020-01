Mülheim. Ein halbes Jahr lang reduzierten Schüler der Klasse 9c am Gymnasium Heißen ihren Handy-Konsum. AOK spendiert dafür ein Konzert mit Mike Singer.

Mülheim: Heißener Gymnasiasten gewinnen ein Pop-Konzert

Potzblitz muss es die Klasse 9c am Gymnasium Heißen erwischt haben, dabei haben sie eigentlich gar nichts getan. Beziehungsweise weil sie gar nichts getan haben und auch noch bewusst – nämlich ständig auf ihr Handy zu starren – haben die Jugendlichen im Wettbewerb der AOK Rheinland überraschend gewonnen. Ihnen winkt nun ein Exklusiv-Konzert mit Mike Singer im Areal Böhler in Düsseldorf.

Mike ... wer...? Das haben sich natürlich auch die meisten Schüler der Klasse gefragt. Die Frauen wussten aber längst Bescheid. Mike Singer ist doch dieser junge deutsche Popsänger aus Kehl. Vor gut sieben Jahren hat Singer – der heißt wohl wirklich so – bei der Castingshow The Voice Kids mitgeträllert. Knapp ein Jahr später brachte er sein erstes Album auf Englisch raus: „Only you“.

Handy-Verzicht wird belohnt

Dann ging’s aber auf Deutsch weiter: „Nur mit Dir“ hieß schon die zweite Platte. Ein echter Überflieger am Mikrofon ist Singer ausgerechnet dort, wo ihn die Klasse 9c wettbewerbsbedingt nun gerade nicht sehen beziehungsweise hören konnte: auf Youtube, Instagram und Co. Denn die Mitmachbedingungen beim AOK-Battle „Sendepause“ sahen ja vor, „das Handy öfter wegzulegen und die Zeit anders zu nutzen – zum Beispiel für Unternehmungen mit Freunden, Familie und Hobbys“, verrät der AOK-Regionaldirektor Rainer Voss.

Also luden sich die Schüler die App der AOK ‘down’, die Punkte jedes Mal vergab, wenn sie ihren Funkfernsprecher beiseite legten. Ein gutes halbes Jahr lang. Außerdem belohnte die App auch Aktivitäten wie Leibesübungen an der frischen Luft wohlwollend mit virtuellen Bewertungseinheiten. Das spornte an: „Man hat gemerkt, dass die Schüler untereinander ihre Erfolge verglichen haben. Ihnen ist dann bewusst geworden, wie viel Zeit sie vorher mit dem Handy verbracht haben“, schildert Klassenlehrerin Vanessa Borczyk nicht ohne Stolz auf die Leistung ihrer Schüler: „Die haben einen guten Teamgeist.“

Am 1. Februar geht’s auch gemeinsam aufs Konzert mit großem VIP-Vorprogramm: Abgeholt werden sie im Bus, dann geht’s erst einmal aufs Einhorn zum Rodeo und zu anderen verrückten Sachen. Höhepunkt ist die Show mit Sänger Mike beziehungsweise Mike Singer. „Hauptsache Konzert“, freut sich die Klasse 9c.