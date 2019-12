Mülheim: Förderverein erfüllt Todkranken besondere Wünsche

„Er ist in den letzten Monaten richtig aufgeblüht. Er hatte Freude und er war glücklich mit seinem selbst gebauten Modell einer Lkw-Zugmaschine. Wir konnten ihm diesen lange gehegten Wunsch erfüllen, für den er gelebt hat.“ Gisela Pietzonka erzählt von Dirk Klinkenberg. Die Krankenschwester mit einer speziellen Palliative Care-Ausbildung hat den 56-Jährigen täglich in seiner Wohnung betreut. Dirk Klinkenberg war todkrank. Trotzdem wollte er uns, der Redaktion und der Öffentlichkeit, sein Hobby vorstellen und zeigen, was er trotz seiner unheilbaren Krankheit noch alles geschafft hat. Der Termin war kurzfristig vereinbart. Aber der Tod war schneller und hat ihn eingeholt.

Bis zuletzt präsentierte Dirk Klinkenberg jedem Gast seinen Lastwagen. Der kräftige Motor der Mercedes-Actros-Zugmaschine heulte auf. Der erste Gang wird eingelegt und das schwere Fahrzeug fährt an. Der Mülheimer zeigte gern sein aufwändiges Hobby.

Die Augen des kranken Mülheimers leuchteten bei seinem Hobby

Im Modell ist das Fahrzeug kaum weniger beeindruckend als im Original: rund 30 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter lang, im Maßstab 1:14. Der 56-Jährige Klinkenberg fuhr mit leuchtenden Scheinwerfern über das Laminat seiner Parterrewohnung. „Seine Augen leuchten ebenfalls, was selten geworden war“, erinnert sich Hartmut Kowsky-Kawelke, vom Förderverein für palliative Arbeit Duisburg.

Der Förderverein hat den Modellbausatz für Dirk Klinkenberg bezahlt. „Wir erfüllen todkranken Menschen gern einen besonderen Wunsch. Das hilft ihnen, die letzte Etappe ihres Lebens mit etwas Erleichterung zu gehen“, erklärt Kowsky-Kawelke. Dirk Klinkenberg habe jeden Tag daran gebaut. „Dazu hat er noch seine Wohnung und den kleinen Vorgarten gepflegt“, ergänzt Gisela Pietzonka.

Im Schlafzimmer stand das dringend benötigte Sauerstoffgerät

Die Palliativschwester betreute Dirk Klinkenberg seit dem Frühjahr. „Wenn er von seinem Leben, seinem Hobby oder seiner Krankheit erzählte, rasselte der Atem. Im Schlafzimmer stand das Sauerstoffgerät, das ihm vor allem Nachts leichte Linderung brachte. Mehr konnte die Medizin nicht für ihn tun.“

Als sich die erschreckende Diagnose allmählich in seinem Kopf durchsetzte, habe er sich an sein früheres Hobby Modellbau erinnert. Waren es in seiner Jugend vor allen Segelboote und später ferngesteuerte Rennwagen, „die auch mal einen echten GTI stehen ließen“, waren es bis vor Kurzem die Sattelzugmaschinen.

Das Grübeln mit dem Hobby für wenige Stunden verdrängen

„In der verbleibenden Zeit wollte ich mir diesen Wunsch noch erfüllen“, habe Klinkenberg gesagt. „Damit konnte er auch das Grübeln über die eigene Situation für wenige Stunden am Tag aus dem Kopf verdrängen“, erläutert Gisela Pietzonka. Einige tausende Teile aus Aluspritzguss und Kunststoff, mehrere Meter Kabel, hunderte Schrauben und diverse elektronische Schaltelemente musste er zusammenbauen.

Mehrere Monate schraubte und fügte der Mülheimer die Teile zusammen. „Ausdauer und Geduld waren dafür gefordert. Beides kennzeichneten das Lebens des früheren Eisengießers“, beschreibt Hartmut Kowsky-Kawelke.

Nach dem Antrag wurde das benötigte Geld bewilligt

Dirk Klinkenberg habe auch vom Tod seines Vaters erzählt, der ihm zwei Pferde hinterließ. Er hatte eigentlich mit den Vierbeinern nichts zu tun. Drei Monate habe es gedauert, bis die beiden Tiere Zutrauen zu ihm fassten. „Ich habe sie nicht gedrängt, da ist nichts zu erzwingen, ich war einfach nur immer da, dann kamen sie“, habe der Palliativpatient geschildert.

Soziales Abschied in Würde bieten Der Förderverein für Palliative Arbeit Duisburg erfüllt todkranken Menschen ihre Wünsche. Der Mülheimer Dirk Klinkenberg bekam seinen Modellbausatz. Eine andere Palliativpatientin durfte einen ganzen Tag lang betreut die Tiere im Zoo bestaunen. Einem weiteren Patienten finanzierte der gemeinnützige Verein den Umzug mit mehreren Aquarien in eine Parterrewohnung. Mehr Infos unter: www.palliative-arbeit-duisburg.de Einen Abschied in Würde bieten – dass wollen Pflegerinnen und Pfleger mit Palliative-Care-Ausbidung. Sie kommen in die Wohnung, nehmen Ängste, begleiten, machen Mut, bewahren die Würde der todkranken Menschen, verbessern die Lebensqualität und lindern Schmerzen und andere Symptome soweit das noch geht. Mehrere Pflegedienste bieten diesen besonderen Service. Einer davon ist medidoc in Duisburg. Im Mülheim leben etwa 300 Palliativpatienten, die von verschiedenen Pflegediensten in ihrem Zuhause betreut werden. Ihnen einen für sie bedeutenden Wunsch zu erfüllen, daran arbeiten Förderverein und Pflegedienste gleichermaßen.

Vielleicht sei Geduld in seiner letzten Lebenssituation hilfreich gewesen, vermutet die Betreuerin. Er wollte noch weitere Lkw-Modelle bauen. An diesem Punkt war wieder der Förderverein gefragt, weil Dirk Klinkenberg sich nicht zwei solcher Bausätze pro Jahr leisten konnte.

Die Patienten wissen um ihre Situation, der Verein hilft schnell

Mit Hilfe des betreuenden Palliativpflegedienstes beantragte er das benötigte Geld. „Genau dafür sind wir da“, unterstreicht Hartmut Kowsky-Kawelke vom Förderverein Palliative Arbeit, und überwies den Betrag nach kurzer Beratung im Vorstand des gemeinnützigen Vereins.

Die Patienten wissen über ihre Krankheit Bescheid und sie wissen auch vom nahen Tod“, sagt Gisela Pietzonka. „Darum helfen wir schnell, um den Patienten noch eine Freude machen zu können“, fügt Hartmut Kowsky-Kawelke hinzu. Dirk Klinkenberg habe mit seinem Modell viel Freude gehabt.