In Mülheim wurde ein Ladendieb von der Polizei beobachtet und festgenommen.

Diebstahl Mülheim: Flüchtender Dieb (38) läuft Polizisten in die Arme

Mülheim. Vor den Augen eines Polizisten klaute ein 38-Jähriger Hemden in einem Geschäft am Dümptener Tor in Mülheim. Mit der Beute kam er aber nicht weit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mülheim: Flüchtender Dieb (38) läuft Polizisten in die Arme

Polizisten haben am Freitagmorgen, 31. Januar, in Dümpten einen Ladendiebstahl beobachtet und den flüchtigen Täter gleich festgenommen.

Gegen 10.30 Uhr erwischte ein Bezirksbeamter am Dümptener Tor einen Dieb auf frischer Tat. Der Täter, ein 38-jähriger Mülheimer, hatte Hemden gestohlen. Er flüchtete sofort über den Heifeskamp in Richtung Mellinghofer Straße. Dabei merkte er nicht, dass ihm zwei weitere Polizisten entgegen kamen. Denn der Bezirksbeamte hatte Kollegen auf der Wache an der Mellinghofer Straße alarmiert.

Zwei Polizisten überwältigten den überraschten Dieb

Die beiden kamen herausgelaufen, überwältigten den überraschten Dieb nur wenige Meter weiter und nahmen ihn fest. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde der 38-Jährige wieder freigelassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.