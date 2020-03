Mülheim: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in der Lindenstraße

Mülheim Die Mülheimer Feuerwehr musste in der Lindenstraße ein Mehrfamilienhaus löschen. Das Dach hatte gebrannt. Es gab Verkehrsbehinderungen.

In der Lindenstraße in Mülheim musste die Feuerwehr am Donnerstag das Dach eines Hauses löschen. Es gab Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag. Die Lindenstraße wurde gesperrt.

Gegen 14.08 Uhr wurde die Mülheimer Feuerwehr am Donnerstag alarmiert. Beim Eintreffen der beiden Löschzüge an der Lindenstraße in Speldorf drangen bereits Rauch und Flammen aus dem Dach eines dreieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses. Die Hausbewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von innen und von außen über zwei Drehleitern und dämmte das Feuer schnell ein. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Die Dachhaut musste teils entfernt werden, damit die Glutnester gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausbrach, ist noch ungeklärt. Die Polizei hat mit den Brandermittlungen begonnen.