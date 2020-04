Mülheim: Feuerwehr birgt Mann aus hochgefahrenem Hubsteiger

Mülheim. Mülheimer Feuerwehr holte einen Mann aus 20 Metern Höhe zurück zum Boden. Der Hubsteiger, in dessen Korb der Mann stand, verweigerte den Dienst.

Die Mülheimer Feuerwehr musste am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen Mann in Styrum aus einer misslichen Lage in luftiger Höhe befreien.

Der Mann arbeitete an der Friesenstraße in Mülheim-Styrum im Arbeitskorb eines Hubsteigers in etwa 20 Meter Höhe. Aus bisher unbekannter technischer Ursache konnte er den Arbeitskorb nicht mehr selbst steuern. Über eine Drehleiter der Feuerwehr wurde der Mann sicher zum Boden gebracht.