Mülheim: Falsche Wasserwerker erbeuten Geld bei 90-Jähriger

Mülheim. In Mülheim haben wieder falsche Wasserwerker zugeschlagen. In der Innenstadt legten sie mit ihrem Trick eine 90-jährige Seniorin rein.

Ein falscher Wasserwerker hat am Dienstag (7. Januar) in Mülheim einen Geldbeutel aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen.

Gegen 12 Uhr am Mittag klingelte der unbekannte Mann laut Polizeibericht an der Tür der Seniorin und gab sich als Wasserwerker aus, der den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen müsse. Nachdem die gutgläubige Seniorin den Betrüger in das Bad geführt hatte, wurde die Frau darum gebeten, die Wassertemperatur und den Druck der Dusche selbstständig zu überprüfen.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Während dieser Zeit stahlen vermutlich der Täter oder ein Komplize die Geldbörse gestohlen. Nach verrichteter Arbeit verließ der vermeintliche Wasserwerker auf direktem Weg die Wohnung. Kurze Zeit später fiel der Seniorin der Verlust ihres Geldes auf.

Nach Angaben der 90-Jährigen haben sich in der Geldbörse mehrere Hundert Euro befunden. Der etwa 185 cm große Täter trug eine graue Jacke, eine graue Hose und wurde auf 40 Jahre geschätzt. Er hat kurze blonde Haare und spricht akzentfrei Deutsch. Möglicherweise ist der Mann in den Straßen Dickswall, Ost- und Von-Bock-Straße aufmerksamen Passanten oder anderen Anwohnern aufgefallen. Es wird gebeten, sich bei den Sachbearbeitern für Seniorenbetrug/-diebstahl (Kriminalkommissariat 31) unter 0201/829-0 zu melden.