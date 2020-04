Mülheim: Falsche Polizisten machen in Speldorf große Beute

Tricktäter, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, haben in Mülheim Schmuck und Bargeld Höhe erbeutet.

Mülheim. Geld und Wertsachen wurden in Mülheim-Speldorf erbeutet. Senioren hatten falschen Polizisten geglaubt und ihr Vermögen aus dem Fenster geworfen.

Tricktäter, die sich als Polizisten ausgaben, haben bei einem Mülheimer Ehepaar in Speldorf Schmuck und Bargeld in erheblicher Höhe erbeutet.

Die Eheleute hatten am Dienstagmorgen einen Anruf von angeblichen Polizisten bekommen, die vor einer rumänischen Bande warnten. Diese wüsste vom Barvermögen der Senioren. Die Festnahme sei geplant, das Ehepaar solle daher Geld und Wertsachen in einen Beutel packen und aus dem Fenster werfen. Die Senioren befolgten die Anweisungen und blieben am Telefon, wo man ihnen den angeblichen Zugriff inklusive Martinshorn gegen 12.45 Uhr vorspielte.

Mülheimer Polizei sucht Zeugen, denen in Speldorf etwas aufgefallen ist

Die Beute würde nun sichergestellt und am Nachmittag zurückgebracht, hieß es weiter im Gespräch. Das Ehepaar wandte sich daraufhin an die echte Polizei, die den Betrug aufdeckte. Die beiden Betrogenen konnten sich an ein rotes Fahrzeug mit ausländischem (polnischem/rumänischem) Kennzeichen erinnern, das am Wochenende in der Nähe geparkt hatte. Der Unbekannte, der die Beute mitgenommen hat, soll einen schwarzen Pferdeschwanz getragen haben sowie eine Lederjacke, eine dunkelrote Hose und einen weißen Mundschutz.

Zeugen, die etwas Auffälliges im Bereich Akazienallee/Duisburger Straße/Monningstraße/Platanenallee beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.