Mülheim: Fackelschwimmen in der Ruhr zum 1. Advent

Mülheim. Mit einer ungewöhnlichen Aktion begrüßen zwei Mülheimer Vereine den Advent: Die DLRG und der Tauch-Sport-Club Mülheim gehen zusammen ins Wasser.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion begrüßen zwei Mülheimer Vereine den Advent: Erstmals veranstalten der Mülheimer Bezirk der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Tauch-Sport-Club Mülheim/Ruhr (TSC) ein gemeinsames Fackelschwimmen in der Ruhr. Am Samstag, 30. November, schwimmen etwa 15 Aktive die Ruhr hinunter bis zur DLRG-Ruhrrettungsstation am Mulhofs Kamp. Mit brennenden Fackeln werden sie eine besondere Stimmung zaubern. Gesichert von Strömungsrettern und DLRG-Booten will die Gruppe gegen 17.30 Uhr am Ziel eintreffen. Alle Schwimmer tragen Neopren-Anzüge. Zuschauer sind willkommen. Nach Glühwein und einer warmen Dusche treffen sich die Teilnehmer im TSC-Vereinsheim zum Wintergrillen.

50 Jahre gemeinsame Vereins-Geschichte

Das Jahr 2019 ist für beide Vereine besonders: Seit 50 Jahren ist der Tauch-Sport-Club Mitglied bei der DLRG-Mülheim. Damals gründeten Unterwasserrugby-Pioniere aus der DLRG heraus den neuen Club, um Startrecht beim nationalen „Verband Deutscher Sporttaucher“ (VDST) zu erhalten. Es wurde daraus eine Erfolgsgeschichte mit dem weltweit ältesten Turnier dieser Sportart, das bis heute als „RWW-Cup - Kampf um den Goldenen Ball“ in Mülheim veranstaltet wird.