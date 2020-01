Mülheim. An der Mellinghofer Straße brannte am Donnerstag eine Erdgeschosswohnung lichterloh. Die Feuerwehr hatte 90 Minuten mit dem Brand zu kämpfen.

Mülheim: Erdgeschosswohnung in Dümpten brannte lichterloh

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Mellinghofer Straße wurde die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr gerufen. Am Ende des Einsatzes stand fest: Die Wohnung war unbenutzbar.

Umgehend waren zwei Löschzüge der Feuerwehr zur Einsatzstelle gefahren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Küche einer Erdgeschosswohnung bereits in voller Ausdehnung. Feuer und Rauch breiteten sich auf die Wohnung aus und der Treppenraum wurde stark verraucht.

Bewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht

Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und die Wohnung sowie der Treppenraum nach Personen abgesucht. Parallel wurden die Bewohner der Obergeschosse über die Drehleiter betreut und der Treppenraum vor der Brand-/Rauchausbreitung geschützt. Die Wohnungen in den Obergeschossen mussten aufgrund der Rauchausbreitung ebenfalls kontrolliert werden.

Nach den erfolgreichen Löschmaßnahmen wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch ist die Brandwohnung unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden durch die Notfallseelsorge betreut und in einer Notunterkunft untergebracht.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Mellinghofer Straße für die Einsatzdauer von rund 90 Minuten in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.