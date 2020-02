Mülheim: Einsatzreicher Tag für Feuerwehr – zwei Verletzte

Die Feuerwehr war am Mittwoch viel unterwegs in Mülheim.

Mülheim. Mülheims Feuerwehr hat am Mittwoch zahlreiche Feuer gelöscht. Nach einem Brand in Heißen mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Mülheim ist am Mittwoch zahlreiche Einsätze gefahren. Den Auftakt machte der Brand im Keller eines Mehrfamilienhaus in der Haarzopfer Straße in Heißen. Hier kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Elektroverteilung. Das Feuer konnte schnell durch zwei Feuerwehrleute unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt wurden fünf Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst untersucht. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Fast parallel zum Einsatz an der Haarzopfer Straße, wurde das Löschfahrzeug der Feuerwache Broich zu einem qualmenden Wohnwagen alarmiert. Hier konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Vor Ort stellte sich die Rauchentwicklung als verdunstender Morgentau heraus.

Friedrich-Ebert-Straße in Mülheim vollgesperrt

In der Mittagszeit wurde der Löschzug Broich mit dem Stichwort „Heimrauchmelder ausgelöst“ in die Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten auf der Straße das Piepen eines Rauchwarnmelders im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Wohnung wurde durch zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz gewaltsam geöffnet und das angebrannte Essen vom Herd genommen. Nach ausgiebigen Lüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung an die Polizei übergeben werden.

Die Friedrich-Ebert-Straße wurde für die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen voll gesperrt. Um 14 Uhr brannte ein Papiercontainer an der Parallelstraße. Dieser konnte schnell durch die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges der Wache Broich, mit einem C-Rohr abgelöscht werden.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden im gleichen Zeitraum zu 30 Notfalltransporten alarmiert. Auf Grund der Schwere der Erkrankungen musste in sieben Fällen ein Notarzt hinzu alarmiert werden. Im Bereich des Krankentransportes mussten 33 Fahrten durchgeführt werden.