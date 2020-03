Mülheim: „Die Raumteiler“ suchen Mitstreiter für Wohnprojekt

Auf diesem Brachgelände an der Scheffelstraße in Mülheim, neben dem Evangelischen Wohnstift Dichterviertel, soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen.

Mülheim. Das Wohnprojekt „Die Raumteiler“ in Mülheim sucht weitere Interessenten. Geplant ist ein Mehrgenerationenhaus im Dichterviertel.

Das Mülheimer Wohnprojekt „Die Raumteiler e.V.“ sucht weitere Mitglieder. „Die Raumteiler“ sind ein generationenübergreifendes Wohnprojekt mit sozialer und ökologischer Ausrichtung.

Derzeit laufen die Planungen mit der Mülheimer Wohnungsbau e.G. (MWB) über einen Neubau im Dichterviertel an der Scheffelstraße. Hier soll es ca. 18 Wohnungen mit Größen zwischen 36 und 89 m² mit Balkon oder Terrasse sowie einen Gemeinschaftsraum, einen gemeinsamen Garten, eine Werkstatt, einen Fahrradschuppen und Carsharing-Autos geben.

Gemeinsamer Garten und Carsharing-Autos

Singles, Paare, Alleinerziehende und Familien teilen hier das Leben miteinander. Jeder kann sich so in die Gemeinschaft einbringen, wie es zu der jeweiligen Lebenssituation passt. Gedacht ist neben Gemeinschaftsaktionen im Projekt auch an Angebote für die Nachbarn im Wohnquartier.

Interessenten sind herzlich eingeladen, zu den regelmäßigen offenen Treffen einmal im Monat in die Räume der Klimainitiative, Löhberg 28, zu kommen. Die nächsten Treffen sind am Sonntag, 15. März, und Sonntag, 26. April, jeweils um 18 Uhr.

Mehr Infos zum Wohnprojekt auf www.die-raumteiler.de oder per Mail an: mail@dieraumteiler.de