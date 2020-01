Mülheim: C&A-Filialschließung Ausdruck der Krise im Forum

Zumindest ein Standort der zwei Mülheimer Filialen von C&A soll geschlossen werden: Am Standort im Forum ist schon ein „Final Sale“ (letzter Schlussverkauf) angekündigt.

Die Textilhandelskette C&A will in diesem Jahr 13 ihrer rund 450 Geschäfte in Deutschland schließen. Genannt werden auch Filialen in Nordrhein-Westfalen, so in Witten und Mülheim.

Schließungsgerüchte kursieren zwar schon länger: „Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, betont der C&A-Sprecher. Die Zahl der betroffenen Filialen könne sich im Laufe des Jahres sogar noch geringfügig verringern oder erhöhen.

13 Filialen von C&A sollen geschlossen werden – auch in Mülheim

C&A bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, heißt es weiter. C&A habe – so die Begründung – in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen gehabt. Konkret geht es laut einer Meldung der Nachrichtenagentur DPA neben der im Mülheimer Forum um die Filialen Dessau, Rottenburg, Witten, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, Lemgo und Potsdam.

Mülheims Citymanagerin Gesa Delija äußerte am Freitag in erster Reaktion ihr Bedauern. „Das ist natürlich bitter“, sagte sie mit Blick vor allem auf die Mülheimer Kunden, denen das Angebot des Mode-Discounters in der Innenstadt fehlen werde. Schon der Wegzug von C&A seinerzeit von der Schloßstraße ins Forum hatte der City einen Schlag versetzt. Der endgültige Abschied jetzt reißt ein noch größeres Loch.

Leerstände auf der Hauptmeile lassen sich kaum mehr kaschieren

Die Krise im Forum kennt also einen neuen Tiefpunkt. Schon vor einem Jahr waren die Sorgen groß, die Zahl der Leerstände hatte schon damals ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Selbst auf der Hauptmeile im Erdgeschoss ist das Centermanagement immer häufiger gefordert, Leerstände mit allerlei Tricks zu kaschieren.

Dabei feilt die Eigentümerin des Centers, die Commerz Real AG aus Wiesbaden, offenbar schon seit Längerem an einer Neuaufstellung des Centers. Jan Trimborn von der Wirtschaftsförderung „Mülheim & Business“ bestätigte einen „regelmäßigen Austausch“ dazu mit der Eigentümerin. „Wir haben unsere Einschätzungen zu möglichen Entwicklungen abgegeben und warten im Moment auf eine Präsentation der Eigentümer, um über deren Pläne ins Gespräch zu kommen“, sagte Trimborn.

„Die Leute gehen nicht in die Läden und bringen auch kein Geld mit“

hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus mülheimEr und Delija sehen aktuell gar nicht mal in der Frequenz das Hauptproblem für das Einkaufscenter. „Frequenz ist eigentlich da“, sagt Trimborn. „Die Leute gehen aber nicht in die Läden und bringen auch kein Geld mit“, spielt er auf die schwache Sozialstruktur in der Innenstadt an. Der wachsende Leerstand bestätige nun „die unschöne Tendenz“.

Laut Trimborn peilen die Eigentümer, denen eine aktuelle Anfrage dieser Redaktion vorliegt, eine Investition „innen und außen“ an. Umbauten soll es geben, auch über alternative Nutzungen mit Büros, mehr Gastro oder Ärzten werde nachgedacht.

Wir werden den Artikel weiter aktualisieren.