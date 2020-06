Mülheim: Bildungsgewerkschaft warnt vor Schulöffnung im Juni

Unterricht in einer vierten Grundschulklasse zu Corona-Zeiten. Mitte Juni soll der "Normalbetrieb" wieder starten - auch in Mülheim sehen das viele kritisch.

Mülheim Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Mülheim kritisiert den geplanten "Normalbetrieb" ab 15. Juni. Grundschulen gerieten stark unter Druck.

„Die an den Schulen Beschäftigten wünschen sich, genau wie Kinder und Eltern, eine Rückkehr zum Regelbetrieb“, erklärt Anja Güngör, Vorsitzende des VBE in Mülheim. Dennoch kann sie nicht nachvollziehen, dass die Wiederaufnahme eines „sogenannten Normalbetriebs“ noch vor den Ferien für die letzten beiden Schulwochen geschehen soll, obwohl führende Virologen warnen und sich ein breites Bündnis aus Landeselternschaften, Verbänden und Gewerkschaften dagegen ausgesprochen hatte.

Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen auch in Mülheim

„Ich weiß, dass es auch in Mülheim zu Infektionen mit dem Coronavirus bei einzelnen Kindern und Jugendlichen gekommen ist", sagt Güngör. Von einem „Normalbetrieb“, wie er in der jüngsten Schulmail des Ministeriums vorgesehen ist, könne keine Rede sein, selbst wenn die Schulen nun versuchen würden, es wieder bestmöglich hinzukriegen. Da die Klassen nicht gemischt werden, könnte z.B. Religionsunterricht oder Sprachförderung nicht wie gewohnt stattfinden. Auch eine sinnvolle Betreuung im Offenen Ganztag und in der Übermittagbetreuung sei kaum möglich, wenn die Klassen getrennt bleiben sollten,

Die Schulleitungen hätten jetzt die undankbare Aufgabe, mit den vorhandenen räumlichen und personellen Ressourcen einen Plan für die letzten zwei Wochen vor den Ferien. Man könne nur hoffen, dass die Schulöffnung mit einem Verzicht auf Abstandsregeln keine neuen Corona-Erkrankungen bewirke.