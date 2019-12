Mülheim. Zwei Autos stoßen in Mülheim zusammen, eine Fahrerin schwer verletzt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Mülheim: Autos stoßen auf dem Uhlenhorstweg frontal zusammen

Zu dem Unfall am Uhlenhorstweg in der Nacht zum Sonntag, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist, machte die Polizei am Montag nähere Angaben. Offenbar war Alkohol mit im Spiel.

Demnach waren am Samstagabend kurz vor Mitternacht auf dem Uhlenhorstweg zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr zusammengestoßen. Nach Ermittlungen der Polizei vor Ort fuhr eine 25-jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Peugeot über den Uhlenhorstweg in Richtung Duisburg. Beamte eines Streifenwagens, die in der Nähe patrouillierten, hörten einen lauten Knall und trafen kurz darauf an der Unfallstelle Am Großen Berg, neben dem Hockeyplatz, ein.

Zwei Autos stießen in Mülheim frontal zusammen

Offenbar hatte die Fährerin den Peugeot in den Gegenverkehr gelenkt und stieß dabei frontal mit einem Volvo XC 90 zusammen, der in Richtung Saarn fuhr. Der 47-jährige Volvofahrer aus Mülheim wurde leicht verletzt, die 25-Jährige Frau wurde schwer verletzt aus dem Kleinwagen geborgen.

Rettungssanitäter und ein Notarzt übernahmen später die Arbeit der Ersthelfer, versorgten die Verletzte am Unfallort und brachten sie in ein Duisburger Krankenhaus. Dort wurde der jungen Frau eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die beiden Fahrzeuge, an denen Schäden von etwa 30.000 Euro entstanden, durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Polizei ermittelt.