Mülheim: Auf der A40 kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen

Mülheim Wegen Sondierungsarbeiten auf der A40 bei Mülheim fließt der Verkehr in beiden Richtungen bis zum Freitag teilweise nur auf einer Spur.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW führt in dieser Woche Bohrungen auf der A40 zwischen Essen und Duisburg durch, um für den weiteren Ausbau der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Dreieck Essen-Ost den Straßenaufbau zu sondieren.

A 40 bei Mülheim: Es wird entweder auf der rechten oder auf der linken Spur gearbeitet

Zwischen 9 und 14 Uhr wird auf jeweils der rechten oder der linken Fahrspur gearbeitet. Dann ist an folgenden Tagen in Fahrtrichtung Venlo nur ein Fahrstreifen frei: Am heutigen Dienstag zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Kreuz Kaiserberg; Mittwoch, 15. April, zwischen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Dümpten; Donnerstag, 16. April, zwischen Essen-Frohnhausen und dem Kreuz Kaiserberg und Freitag, 17. April, zwischen Essen-Frohnhausen und dem Kreuz Kaiserberg.

In Richtung Dortmund ist zwischen 9 und 14 Uhr nur eine Spur frei: am Mittwoch zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Frohnhausen; Donnerstag zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Essen-Frohnhausen, am Freitag zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Essen-Frohnhausen.