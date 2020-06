Mülheim: Angestellter verhindert Betrug an Seniorin (79)

Mülheim. Eine Mülheimerin (79) wollte für viel Geld Gutscheine für einen Online-Shop kaufen. Der Supermarkt-Angestellte schickte die Frau zur Polizei.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Supermarkts in Mülheim hat am Donnerstag verhindert, dass eine 79-jährige Seniorin viel Geld an einen Betrüger verloren hat. Gegen Mittag wollte die Seniorin zahlreiche Gutscheine für einen Online-Shop kaufen, insgesamt für einen vierstelligen Eurobetrag. Drüber wunderte sich der Mitarbeiter. Zu Recht, wie die Polizei lobt.

Der Angestellte erkundigte sich vorsichtshalber bei der Polizei. Da derartige Gutschein-Käufe oft von Betrügern verlangt werden, riet die Polizei der Seniorin, zur Wache in Speldorfer zu kommen. Dort berichtete die Frau, dass sie am Vortag, am Mittwoch gegen 14 Uhr, von einer Unbekannten angerufen worden war. Die Anruferin machte der Seniorin weis, dass sie bei einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen habe. Für Details würde sie noch einmal anrufen. Beim zweiten Anruf, am Donnerstag gegen 12 Uhr, wurde die Mülheimerin aufgefordert wurde, Bargeld oder Gutscheine zu besorgen und bei einem späteren Treffen zu übergeben. Die Seniorin machte sich daraufhin auf, um die Gutscheine zu kaufen.

Die Polizei warnt davor, solchen Anrufen Glauben zu schenken

Die Polizei warnt dringend vor derartigen Anrufen, bei denen die Täter den Opfern vorgaukeln, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Um den Gewinn zu erhalten, wird das Opfer meist unter einem Vorwand aufgefordert Geld zu zahlen oder Gutscheine zu kaufen. Einen Gewinn gibt es gar nicht. Die Polizei rät, bei solchen verdächtigen Anrufen aufzulegen.