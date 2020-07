Mülheim: Alkoholisierte Frau beleidigt und bespuckt Polizei

Eine stark alkoholisierte Frau randalierte am Freitagabend in der Charlottenstraße vor einem Geschäft. Sie beschimpfte und bespucke die alarmierten Polizisten.

Eine stark alkoholisierte Frau randalierte am Freitagabend in der Charlottenstraße in Eppinghofen. Ein Ladenbesitzer (56) und sein Bekannter (58) riefen gegen 20.45 Uhr die Polizei, weil eine 45-jährige Mülheimerin vor dem Geschäft eine Bierflasche auf den Boden warf und laut herumschrie. Die Frau landete im Polizeigewahrsam.

Die Frau sei schon in der Vergangenheit wegen ihrer Aggressivität aufgefallen, so die Polizei. Mehrere Anwohner und Nachbarn hatten sich bereits eingefunden, als die Polizei eintraf, die der Frau einen Platzverweis erteilten. Daraufhin beleidigte sie die Polizisten und versuchte, sie zu bespucken. Weil die Frau sich nicht beruhigen ließ, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Während der Fahrt im Streifenwagen schimpfte und spuckte die Frau weiter. In ihrer Handtasche fanden die Beamten Marihuana sowie Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum. Die 45-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen Beleidigung.