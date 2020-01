Verkehr Mülheim: A40-Auffahrt in Winkhausen am Dienstag gesperrt

Mülheim. Straßen.NRW setzt seine Baumfällaktion entlang der A40 in der kommenden Woche fort. Einschränkungen gibt es in Mülheim-Winkhausen.

Die Auffahrt der A40-Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen in Fahrtrichtung Dortmund ist laut Straßen.NRW am Dienstag, 14. Januar, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. In dieser Zeit lässt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr Bäume fällen.

Oberste Priorität bei der Gehölzpflege habe für Straßen.NRW die Verkehrssicherheit, heißt es seitens des Landesbetriebs. Nicht immer müsse dafür ein Baum gleich gefällt werden, in manchen Fällen genüge ein fachgerechter, regelmäßiger Rückschnitt. Mitunter könne „Pflege“ jedoch bedeuten, dass auch stärkere Bäume in größerer Zahl entfernt werden müssten, um potenzielle Gefahrenquellen zu beseitigen.

Ziel: Natur soll sich verjüngen und neu aufstellen

Bei der „selektiven Bestandspflege" würden Sträucher, die im Randbereich zur Straße stehen, zurückgeschnitten, im hinteren Bereich würden einzelne Bäume entfernt, damit deren Nachbarn freier stünden. In den dabei entstehenden Zwischenräumen könne sich dann eine neue Pflanzengeneration entwickeln.

„Manchmal schauen frisch gepflegte Flächen auf den ersten Blick wirklich schlimm aus“, so Straßen.NRW auf deren Homepage. Aber was für Außenstehende häufig nach einem „Kahlschlag“ aussehe, helfe der Natur dabei, sich zu verjüngen und neu aufzustellen. Schon relativ kurze Zeit später, wenn die Pflanzen wieder ihre Triebe ausbildeten, stelle sich „ein ganz anderes Bild“ dar.