Mülheim: 50-Jähriger zusammengeschlagen und schwer verletzt

Mülheim. Ein 50-Jähriger wurde in Mülheim-Styrum von vier unbekannten Männern verprügelt und schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Auf der Alvenslebenstraße, nahe der Dümptener Straße, in Styrum wurde ein 50-jähriger Mann zusammengeschlagen. Laut Polizei geschah die Gewalttat am Donnerstag, 18. Juni, gegen Mitternacht.

Beim Einsteigen ins Auto attackiert

Der 50-Jährige wollte gerade in ein geparktes Auto steigen, in dem bereits ein Bekannter (33) und dessen Mutter auf ihn warteten, als er von vier Unbekannten attackiert wurde. Anschließend flohen die Angreifer in Richtung Feldstraße und stiegen dort in einen dunklen Pkw.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Schläger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201-829-0 bei der Polizei zu melden.