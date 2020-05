Die Mülheimer Feuerwehr hat am Wochenende einen Brand gelöscht.

Brand Mögliche Brandstiftung: Brand in Mülheimer Gewächshäusern

Mülheim. Zwei Gewächshäuser in Mülheim-Dümpten haben am Wochenende gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt – Zeugen gesucht.

Eine Mülheimerin hat bereits am Freitagabend einen Brand in einem einem unbewohnten Haus an der Straße „Sanders Hof“ gemeldet. Wie die Feuerwehr nun meldet, hatte ein Gewächshaus Feuer gefangen, das auf ein anderes Gewächshaus und weitere Pflanzen übergeschlagen hat.

Die Feuerwehr Mülheim löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Aktuell kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, daher hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei unter 0201/829-0 melden.