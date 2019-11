Mülheim. Eine Wohnung in Broich ist nach einem Feuer unbewohnbar. Dem Bewohner, der nicht zu Hause war, wurde eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Möbel brannten in Broich: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Die Mülheimer Feuerwehr wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr von Nachbarn alarmiert, die Rauch in einer Dachgeschosswohnung „Am Schloß Broich“ gesehen hatten. Über eine Drehleiter und das Treppenhaus wurden die Löschmaßnahmen in dem viereinhalbgeschossigen Wohnhaus eingeleitet. In der Wohnung befanden sich keine Personen, so dass die Tür aufgebrochen wurde. Im Eingangsbereich brannten Möbel, die schnell gelöscht wurden.

Laut Feuerwehr ist die Brandwohnung derzeit unbewohnbar. Dem Bewohner, der während des laufenden Einsatzes zurückkam, wurde eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Zur Brandermittlung wurde die Wohnung durch die Polizei beschlagnahmt. Während des Einsatzes war die Straße „Am Schloß Broich“ stadteinwärts gesperrt.