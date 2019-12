Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Phantombildern nach den Tätern gesucht

Nach dem Überfall in Speldorf am 11. September 2017 auf die damals 83 Jahre alte Frau in ihrem eigenen Haus an der Jägerhofstraße hatte die Polizei mit Phantombilder nach den Tätern gesucht.

Die Täter konnten, nachdem sie die Seniorin ins Badezimmer gedrängt hatten, mit der EC-Karte und Schmuck des Opfers flüchten. Die EC-Karte wurde noch rechtzeitig gesperrt.