Mit einem Schlag war Mülheim 2014 überschuldet

Am 31. März 2014 musste der ehemalige Kämmerer Uwe Bonan seinen Jahresabschluss 2013 vorlegen. Und mit einem Schlag war Mülheims Eigenkapital aufgefressen, die Stadt überschuldet.

Grund war, dass die Stadt gesetzlich gezwungen war, eine über Jahre verschleppte Wertberichtigung für ihre damals rund 9,4 Millionen RWE-Aktien vorzunehmen.

Seit Januar 2007 standen die Mülheimer Aktien mit 712 Millionen Euro in den Büchern, gemäß Börsenwert zum Jahresende 2013 waren sie aber nur noch rund 250 Millionen Euro wert. Die Folge: Bonan musste in seinem Jahresabschluss eine Abschreibung von rund einer halben Milliarde Euro vornehmen, so viel Eigenkapital stand aber nicht mehr in den Büchern.