Messerattacke: Gedenkfeier für verstorbenen Mülheimer

Am Dieter-aus-dem-Siepen-Platz ist der 39-jährige Mann Opfer einer Messerattacke geworden. Hier wollen seine Freunde von "Solidarität in Mülheim" eine Gedenkfeier für ihn abhalten.

Mülheim Der Verein "Solidarität in Mülheim" lädt zur Gedenkstunde für den 39-jährigen Verstorbenen ein. Am Hauptbahnhof wollen sie gemeinsam trauern.

Der Verein "Solidarität in Mülheim" ruft zu einer Abschiedsfeier für den verstorbenen 39-Jährigen auf, der am 7. Juli Opfer einer Messerattacke am Dieter-aus-dem-Siepen-Platz wurde. Der Mülheimer war eine Woche später im Krankenhaus verstorben.

Die schwere Stichverletzung des Opfers wurde bei der Obduktion am Mittwoch, 15. Juli, als Todesursache festgestellt, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nun bekannt. Der Tatverdächtige (43) befindet sich noch in Untersuchungshaft. Die Essener Polizei hat bereits in der vergangenen Woche eine Mordkommission eingerichtet, um den Hergang des Streits zu ermitteln und Zeugen zu befragen.

Abschiedsfeier mit musikalischer Untermalung, Kaffee und Kuchen

Die Helfer der Gruppe "Solidarität in Mülheim" laden nun für Sonntag, 19. Juli, ab 16.30 Uhr alle Menschen ein, die trauern und dem Verstorbenen gedenken wollen. Ort: Hauptbahnhof Haupteingang. "Hier haben wir Björn jeden Abend gesehen und hier wurde sein Tod eingeleitet", schreiben die Helfer auf ihrer Facebookseite. Dazu soll es musikalische Untermalung, Kaffee und Kuchen geben.

Alle Bedürftigen und sieben Helfer seien am Mittwoch bereits zusammengekommen, "um eine Schweigeminute abzuhalten und dann auf Björn anzustoßen". Schließlich war der Verstorbene seit Beginn der Essensausgabe im Januar 2019 regelmäßiger Gast von „Solidarität in Mülheim“. Sonntag seien alle an der Stelle eingeladen, an der sich die Tat zugetragen hat, Blumen oder eine Grabkerze abzulegen. "Auch wenn ihr Björn nicht kanntet, aber diese Tat euch schockiert, seid ihr herzlich eingeladen, Solidarität zu zeigen."