Mülheim. Die Premiere der Medl-Nacht der Sieger am 21. März in Mülheims Innogy-Halle ist ausverkauft. Für die Gala gibt es noch Eintrittskarten.

Medl-Nacht der Sieger: Für Mülheimer Gala gibt’s noch Karten

Die Premierenveranstaltung (15 Uhr) der Medl-Nacht der Sieger am 21. März in der Innogy-Sporthalle ist schon ausverkauft. Für die Gala um 19.30 Uhr sind allerdings noch Karten erhältlich.

Der Mülheimer Sportservice (MSS) und der Mülheimer Sportbund (MSB) erwarten als Veranstalter der Medl-Nacht der Sieger wieder rund 4500 Zuschauer, 200 Mitwirkende und 100 zu ehrende Sportlerinnen und Sportler. Das hochkarätige Show-Programm wird in diesem Jahr unter anderem von „Milena & Christopher“ am Duo-Trapez gestaltet. Die beiden Hamburger verbindet seit ihrem 15. Lebensjahr ihre gemeinsame Leidenschaft für die Welt der Artistik, des Zirkus und des Varietés. Sie werden ihre Figuren an zwei Trapezen in der Innogy-Sporthalle präsentieren.

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer gibt es bei Mülheimer SportService

Eintrittskarten für die Abendgala um 19.30 Uhr (29/26 Euro pro Person) sind online und platzgenau zu buchen unter www.medl-nacht-der-sieger.de. Oder unter der Ticket-Hotline 0180 6050400 (0,20 €/Anruf aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf aus Mobilfunknetzen). Bei der MST Touristinfo an der Schollenstraße 1 gibt es Eintrittskarten im Vorverkauf.

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer/innen gibt es nur telefonisch beim Mülheimer Sportservice unter der Rufnummer 0208-455-5217.