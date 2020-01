Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Matinee und Video-Abend

Eine Matinee zur Premiere gibt es am Sonntag, 12. Januar, um 12 Uhr im Theater an der Ruhr, Akazienallee 61.

Ein Gespräch zwischen Helmut Schäfer, künstlerischer Leiter am Theater an der Ruhr, und den beiden italienischen Regisseuren Simone Darei und Marco Menegoni finden dann dort statt.

Am Tag nach der Premiere, also am 17. Januar, lädt die Gruppe Anagoor zum Musik- und Videoabend „Mephistopheles im Theater ein (19.30 Uhr). Zur Musik von Mauro Martinuz werden ausgewählte Videoepisoden gezeigt, die für Anagoor-Produktionen entstanden sind.