Zum Gedenken an Familie Rosenthal, die Gerhard Bennertz in seiner Ansprache erwähnte, wurde vor fast genau drei Jahren in Mülheim ein Stolperstein verlegt. Er befindet sich an der Leineweberstraße 86.

Biographien der Rosenthals und vieler weiterer NS-Opfer, die hier in der Stadt gelebt haben, kann man nachlesen auf www.muelheim-ruhr.de unter dem Suchbegriff „Stolpersteine“.