Kunstmeile eröffnet am Sonntag um 11 Uhr

Die Kunstmeile an der Schloßstraße eröffnet am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr mit einem Rundgang. Galerist Gerold d’Hamé spricht dazu einleitende Worte. Der Rundgang beginnt vor dem Hotel Noy an der Schloßstraße 30. Sie endet mit einem Besuch der Jahresausstellung im Museum Temporär an der Schloßstraße 28.

Die „90 Jahre Jahresausstellung“ ist bis zum 31. Dezember zu sehen. Weitere Rundgänge sind am 15., 22. und 29 Dezember geplant. Beginn jeweils um 11 Uhr vor dem Hotel Noy.

Infos zur ersten Jahresausstellung von 1929 gibt die Stadt: www.muelheim-ruhr.de/cms/das_muelheimer_zeitzeichen_8_dezember_1929.html