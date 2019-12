Mülheim. Wegen einer technischen Störung war der Zahlungsverkehr bei den Sparkassen erheblich gestört. Die Sparkasse Mülheim steht dafür in der Kritik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kritik an Sparkasse Mülheim wegen gestörten Zahlungsverkehrs

Die Sparkasse Mülheim steht in der Kritik: Beklagt wird, dass das Kreditinstitut Kunden weiterhin nicht offensiv auf gravierende Störungen im Zahlungsverkehr hinweist, die es am 4. und 5. Dezember gegeben hat. Geldtransaktionen, die an beiden Tagen in Auftrag gegeben worden sind, sind mitunter immer noch nicht ausgeführt.

Banken Störung bei den Sparkassen: Das müssen Kunden jetzt wissen Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die für einen Großteil der Sparkassen Zahlungsdienste abwickelt, hatte die Probleme am Montag eingeräumt. Mehrere zehntausend Sparkassen-Kunden könnten betroffen sein, hieß es. Kunden müssen sich mitunter bis Ende der Woche gedulden Wegen einer technischen Störung bei einem IT-Dienstleister müssten Kunden zurzeit länger als üblich auf Zahlungseingänge warten. Ebenso lief es nicht rund bei Überweisungen von Sparkassen-Konten an andere Geldinstitute. „Im Einzelfall kann es noch bis Ende der Woche dauern, bis die Gelder bei den Kunden eingehen“, ließ die Landesbank am Montag wissen. Betroffen waren Sepa-Über­weisungen, Last­schriften oder die Ver­buchung von Karten­trans­aktionen. Echtzeit-Überweisungen und Individual-Zahlungsverkehr hätten normal abgewickelt werden können, hieß es seitens der Helaba. Kunde verärgert: Sparkasse Mülheim machte die Probleme nicht öffentlich Mülheim Landesbank will Kunden Schäden ersetzen Kunden, denen ein finanzieller Schaden entstehe, werde man gegen einen entsprechenden Nachweis diesen Schaden ersetzen, teilte die Helaba am Montag mit. Dazu sollten sich betroffene Sparkassen-Kunden an ihre kontoführende Sparkasse wenden. Betroffene Kunden von Bankinstituten außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe könnten ihren Schaden direkt bei der Helaba geltend machen. Ein entsprechendes Formular sollte unter https://helaba.com/de/antragaufschadensregulierung zum Download bereitgestellt werden. Wilfried Siegel aus Saarn ist einer jener betroffenen Sparkassen-Kunden. Am 4. Dezember habe er „eine für mich hohe Summe“ von seinem Sparkassen- zu seinem Extrakonto bei einem anderen Geldinstitut überwiesen. „Mein Girokonto wurde auch entsprechend belastet“, schildert er die Ereignisse. Sechs Tage später sei das Geld aber immer noch nicht auf seinem anderen Konto verbucht gewesen. Mehrfach habe er die Sparkasse kontaktiert. Stets sei, teils erst nach Rücksprache, auf die technischen Probleme bei der Helaba hingewiesen worden. Störungen könnten vorkommen, sagt Siegel. Doch ihn ärgert, dass die Sparkasse „zu all den Vorkommnissen schweigt. Weder auf der Homepage noch auf dem computergestützten Anrufsystem sind irgendwelche Hinweise enthalten.“ Was, fragt der Saarner, sind die Folgen für Sparkassen-Kunden, die nicht täglich ihren Bankverkehr prüften und infolge der technischen Störung nun aus heiterem Himmel mit Mahnungen konfrontiert würden? Sparkasse will Kunden bei Schadensermittlung zur Seite stehen Siegel wirft der Sparkasse unprofessionelles Handeln vor, „hier fehlt wohl ein funktionierendes Qualitätsmanagement“. „Der Kunde hat vollkommen recht und wir können uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten nur entschuldigen“, reagierte am Mittwoch Sparkassen-Sprecher Frank Hötzel, wies aber von sich, dass es Mängel im Qualitätsmanagement gebe. Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Mülheim Die Sparkasse sagte Kunden am Mittwoch zu, allen Hinweisen nachzugehen und „gerne gemeinsam mit unseren Kunden zu prüfen, ob ein finanzieller Schaden entstanden ist“. Wichtig war der Sparkasse die Feststellung, dass der aktuelle Zahlungsverkehr nicht betroffen sei. „Es geht nur um Zahlungen, die am 4. und 5. Dezember in Auftrag gegeben wurden“ so Hötzel, der gleichzeitig bemüht war, Kunden zu beruhigen: Sicher sei kein Cyberangriff Ursache der Probleme.