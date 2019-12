Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krebsberatung jeden Donnerstag nach Anmeldung

Das bietet die neue Beratungsstelle an: Gespräche und Hilfestellung in Krisensituationen, psychoonkologische Unterstützung, Lotsenfunktion zu wichtigen Angeboten, Zugang zu medizinischen Informationen, Vermittlung in Selbsthilfegruppen, sozialrechtliche Basisinformationen.

Die Beratungsstelle im Gesundheitsamt an der Heinrich-Melzer-Straße 3 öffnet donnerstags von 10 bis 15 Uhr. Eine Voranmeldung zur persönlichen Beratung ist erforderlich: 455 5396 und per E-Mail: krebsberatung-muelheim-ruhr@paritaet-nrw.org

Weitere Informationen auch zu Spendemöglichkeiten: www.krebsberatung-muelheim.de