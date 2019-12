Mülheim. Ein gestohlenes Kleinkraftrad brannte in Mülheim-Saarn, nahe der Gesamtschule. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Kleinkraftrad wurde in Mülheim gestohlen und angezündet

An der Lehnerstraße in Saarn geriet am Sonntagabend ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot in Brand. Zeugen verständigten gegen 21.51 Uhr die Polizei.

Das brennende Krad stand auf einem Parkplatz, welcher unmittelbar an das Gelände der Gesamtschule Saarn grenzt. Dort bemerkten es drei junge Männer, alle sind 17 Jahre alt, und wählten den Notruf. Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad zuvor gestohlen worden war.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Laut Aussagen der jungen Männer sollen sich zur Tatzeit eine Frau und ein Mann im Alter von etwa 20 Jahren auf dem Parkplatz aufgehalten haben, die sich kurze Zeit später in einem Wagen entfernten. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201-8290 zu melden.