Kindergarten-Bau in Mülheim gilt als Vorzeigeobjekt

Moderne Architektur anschauen und vom Architekten persönlich erläutert bekommen, wie sein Entwurf zustande kam - das ist beim diesjährigen Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen wieder möglich. Am Wochenende 29. und 30. Juni können 170 neu entstandene oder erneuerte Häuser, Plätze, Parks, Gärten und Projekte besichtigt werden. Darunter ist diesmal leider nur ein Gebäude in Mülheim: der Kindergarten von Aldi Süd an der Burgstraße in Styrum.