Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kartenvorverkauf

Das Konzert „Tod und Auferstehung“ beginnt am Montag, 20. April, um 20 Uhr in der Petrikirche.

Der Kartenvorverkauf geht vom 18. März bis 3. April, jeweils mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr im Petrikirchenhaus, und am 17. April, auch von 16 bis 18 Uhr. Kartenreservierung sind per Mail an vek@kirche-muelheim.de möglich. Die Karten können am 20. April vor dem Konzert von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr im Petrikirchenhaus abgeholt werden.

Eintritt: 35/25/15, ermäßigt 18/10 Euro. Weitere Infos: www.musik-in-petri.de.