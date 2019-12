Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interaktive Karte des Bistums zeigt alle Gottesdienste

Auf einer interaktiven Karte im Netz zeigt das Bistum Essen unter weihnachten.bistum-essen.de alle katholischen Gottesdienste in den Städten mit Uhrzeit und Adresse an.

In insgesamt 14 Kirchen, Kapellen und anderen Räumen in Mülheim gibt es an den drei Weihnachtsfeiertagen über 60 katholische Gottesdienste. Insgesamt gibt es im Bistum Essen 1230 Gottesdienste an 307 Standorten.

In der Kirche St. Mariae Rosenkranz in Mülheim-Styrum (Marienplatz 9) gibt es an Heiligabend um 21 eine Christmette in polnischer Sprache.