Hund im Wald angebunden – Mülheimer Tierheim sucht Besitzer

Weggelaufen, aufgegriffen und im Tierheim abgegeben: Das kommt häufig vor, und mancher Halter hat den geliebten Vierbeiner schon auf diesem Wege schnell wiederbekommen. Angebunden und einfach verlassen: Das kommt weitaus seltener vor. Einem jungen Rüden ist es nun in Mülheim passiert. Der freundliche Hund hat Glück gehabt: Er wurde gefunden und landete im Tierheim. Das sucht nun Hinweise auf den Besitzer.

Dass der Hund keinen Chip hat, macht die Suche nach dem Besitzer schwierig, dem möglicherweise eine Anzeige droht. Der Hund ist über 40 Zentimeter groß, das bedeutet Chip-Pflicht nach dem NRW-Hundegesetz, daran erinnert Marion Niederdorf. Ausgesetzte Katzen im Korb oder Kleintiere haben sie im Tierheim öfter. Erst gerade wurde eine zugeklammerte Tüte vor einer Zoohandlung gefunden, berichtet die Tierheimleiterin. Inhalt: sechs Meerschweinchen. Die haben aber schon inzwischen fast alle ein neues Zuhause.

Der Mülheimer Fundhund ist unterernährt, hat Durchfall und eine böse Wunde am Hals

Das wird für den etwa ein Jahr alten Hund, der von Mitarbeitern der Rennbahn am Mittwoch in einem kleinen Waldstück nahe der Ruhrorter Straße angebunden gefunden wurde, auch irgendwann gesucht. Aber das unterernährte Tier muss sich erst einmal erholen. Der Rüde ist unterernährt, hat Durchfall, eine böse Wunde am Hals und wurde erst einmal von einer Tierärztin versorgt. Erst wenn der noch namenlose Hund, der sehr aufgeschlossen auf Menschen reagiert, wieder gesund ist, geimpft und gechippt, „suchen wir ein neues Zuhause für ihn“, so Marion Niederdorf.

Die Tierheimleiterin erinnert daran, dass man auch gechippte Tiere unbedingt bei einem Haustierzentralregister (zum Beispiel Tasso, Deutscher Tierschutzbund, Ifta etc.) registrieren lassen muss. „Wir können bei einem Fundtier mit Chip nur eine 15-stellige Zahl auslesen. Ist diese nicht registriert, können wir das Fundtier auch nicht zuordnen“, erklärt sie. Allein in dieser Woche seien schon drei gechippte, aber eben nicht registrierte Tiere abgegeben worden.