HRW-Präsidentin: Erst einmal muss ein Gründerklima her

Grundsätzlich zeigt sich Hochschulpräsidentin Susanne Staude kooperationswillig, sollte die Stadt Mülheim doch noch den Aufbau eines Innovationszentrums verfolgen. Seit sie vor eineinhalb Jahren ins Amt gekommen sei, so Staude, habe es dazu aber kein Gespräch zwischen ihr und der Stadt gegeben.

Staude warnt aber vor voreiligen Schritten. „Wenn wir hier jetzt ein Innovationszentrum hinstellen, entstehen ja nicht plötzlich Start Ups.“ Es sei noch einiges zu tun, um überhaupt eine Gründerkultur zu schaffen. Für die HRW allein sei ein Innovationszentrum momentan „nicht interessant“. Wenn aber von anderer Seite, etwa den Max-Planck-Instituten, Interesse bestehe, „könnte man darüber sprechen“.

Eine Gründerkultur an der HRW zu befördern, ist momentan der Schwerpunkt der HRW-Strategie, in fernerer Zukunft tatsächlich ein Hort für Start-ups und wissensbasierte Ausgründungen zu werden. Um die Startbedingungen zu schaffen, bekommt die HRW aus dem Förderprogramm „Exist des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie“ über vier Jahre eine Förderung in Höhe von 800.000 Euro. Ende Februar soll das Projekt starten.