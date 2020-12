Duisburg. Duisburgs SPD ruft zu einer stadtweiten Spendenaktion auf, um die Bahnhofsmission und die dort versorgten Menschen im Winter zu unterstützen.

Die Wintermonate sind für Obdachlose eine besonders schwere Zeit und damit auch für die Bahnhofsmission eine zusätzliche Belastung. Um die soziale Einrichtung im Hauptbahnhof zu unterstützen, rufen die Bundes- und Landtagsabgeordneten der zu einer großen, stadtweiten Spendenaktion auf.

Mahmut Özdemir, Bärbel Bas, Frank Börner, Rainer Bischoff, Sarah Philipp und Ralf Jäger haben nach eigenen Angaben bereits gespendet und appellieren nun an die Solidarität der übrigen Duisburger: „So können wir dabei helfen, denen, die es momentan besonders schwer haben, vielleicht ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, teilt Özdemir mit.

Spenden sollen kurz vor Weihnachten der Bahnhofsmission überreicht werden

In dessen Wahlkreisbüro werden – in Abstimmung mit der Bahnhofsmission – Sachspenden bis zum 17. Dezember gesammelt (Adresse: Krummacherstraße 33, Dellviertel; geöffnet montags bis freitags von 10.30 bis 15 Uhr). Am 21. Dezember soll alles vor Ort am Hauptbahnhof überreicht werden.

Folgende Dinge werden bei der Bahnhofsmission benötigt: Schlafsäcke, warme Decken, Unterwäsche (für Herren, Größen S bis XL), Socken, Duschgel, Einweg-Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel, haltbare Lebensmittel (z. B. Konserven, Nudeln, Reis), Weihnachtssüßigkeiten (gekauft, luftdicht verpackt, ohne Alkohol).

Weitere Themen Große Spendenaktion soll Bahnhofsmission im Winter helfen

Es wird darum gebeten, nur Neuware zu spenden. Über die aufgeführten Dinge hinaus können keine weiteren Spenden entgegengenommen werden, auch keine Kleidung.

Wer lieber Geld spenden möchte, kann den entsprechenden Betrag auch direkt an die Bahnhofsmission auf folgendes Konto überweisen: Diakonisches Werk Duisburg, KD Bank Duisburg, IBAN: DE 46350601901010101014, Stichwort: Bahnhofsmission Weihnachtsspendenaktion.