Große Baustelle in Mülheim für Renaturierung des Mühlenbachs

Die große Baustelle am Frohnhauser Weg ist ein echter Hingucker: Ein turmähnliches Bauwerk ragt auf der ehemaligen Pferdewiese in die Höhe, dahinter tut sich ein riesiges Loch auf. Von all dem wird nach Abschluss der Bauarbeiten in drei, vier Jahren nichts mehr zu sehen sein: Hier entsteht gerade das große Regenüberlaufbecken (RÜB) auf Mülheimer Stadtgebiet, eine der Voraussetzungen für die Renaturierung der letzten paar Hundert Meter des Borbecker Mühlenbachs. Der fließt aktuell im Grenzgebiet zwischen Mülheim und Essen als „Köttelbecke“. Noch.

Die Bauarbeiten am Frohnhauser Weg in Mülheim sind im Zeitplan

Seit September baut die Emschergenossenschaft am Frohnhauser Weg. Das neue Regenüberlaufbecken wird ein Fassungsvermögen von fast 14.000 Kubikmetern haben. Doch in sechs bis 15 Metern Tiefe müssen auch noch Abwasserkanäle und die Anbindungen an das RÜB verlegt werden. Die größten Rohre haben einen Durchmesser von 3,40 Meter. 20 bis 25 Leute arbeiten auf der Baustelle, die derzeit Weihnachtspause bis zum 7. Januar hat. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagt Jens-Uwe Drews, Projektleiter der Emschergenossenschaft. Die renaturiert bekanntlich in einem milliardenschweren Großprojekt die Emscher, dazu gehören die Nebenflüsse und ihre Bachläufe. Der Borbecker Mühlenbach ist einer davon. Das Bauprojekt am Frohnhauser Weg hat allein ein Investitionsvolumen von 47 Millionen Euro.

Hinter der Verschalung befindet sich ein Schachtbau, der später im Erdreich versinken wird. In dem Schacht wird die unterirdische Regeltechnik ihren Platz finden. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Ich bin schon gefragt worden, ob die Emschergenossenschaft jetzt auch Häuser baut“, schmunzelt Projektleiter Drews. Dann erklärt er, dass der „Turm“, den man beim Vorbeifahren so gut sehen kann, eine Verschalung für das Betonbauwerk ist, das darin entsteht. Im Innern des Bauwerks, was einmal ein Schacht sein wird, wird der Boden ausgehoben. Das Bauwerk „versinkt“ also nach und nach im Erdreich. In dem Bauwerk wird sich später die unterirdische Mess-, Steuer- und Regeltechnik für das Regenüberlaufbecken befinden. Ein zweites, kleineres Schachtbauwerk wird später am anderen Ende des Regenüberlaufbeckens entstehen, und ebenso wie sein Gegenüber auch nach und nach im Boden versinken.

Auch das RÜB bekommt einen Deckel

Auch auf das RÜB kommt nach Ende der Bauarbeiten ein Deckel drauf, die Oberfläche wird Schotterrasen sein, erklärt Drews. Optisch wirkt dann also alles grün und bepflanzt, aber die Emschergenossenschaft kann sich mit ihren Fahrzeugen darauf bewegen. Das Gelände wird allerdings eingezäunt sein. Der Fußweg über den dann renaturierten Borbecker Mühlenbach wird auch wieder hergestellt und geöffnet. Derzeit ist er Teil der Baustelle.

Mülheim Wasserralle verzögerte Bauarbeiten Die Bauarbeiten der Emschergenossenschaft für das Regenüberlaufbecken auf der ehemaligen Pferdewiese am Frohnhauser Weg haben sich um mehrere Jahre verzögert, weil dort die Wasserralle lebte, ein seltener, hoch geschützter Vogel. Für den scheuen Vogel wurden zwei Ersatzhabitate angelegt, wo er brüten kann, eines im Winkhauser Tal, ein weiteres in der Nähe einer Kleingartenanlage in Essen-Frohnhausen. Für das Großprojekt „Renaturierung der Emscher und ihrer Nebenflüsse“ sind 5,3 Milliarden Euro veranschlagt. Der Borbecker Mühlenbach fließt ein paar Hundert Meter über Mülheimer Stadtgebiet und dann in die Berne (Essen). Die Berne mündet in die Emscher.

Der Borbecker Mühlenbach ist auf Essener Gebiet schon größtenteils renaturiert, das heißt, vom

Die Bauarbeiten am Frohnhauser Weg werden noch einige Jahre lang andauern. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Zulauf des Abwassers getrennt, etwa bis zu der Stelle, wo er die A 40 quert. Oberirdisch mäandert das natürliche Gewässer, sehr schön zu sehen ist das im Essener Mühlenbachtal. Unterirdisch und unsichtbar verlaufen die Abwasserrohre mit dem Schmutzwasser. So soll das ab 2023 auch in Mülheim, an der Grenze zu Essen, aussehen. Wenn bis etwa Mitte 2022 das Abwasser dann endlich in seinen eigenen unterirdischen Rohrleitungen fließt, werden die Betonschalen der Köttelbecke nach und nach verschwinden und der Borbecker Mühlenbach auch hier ein neues Bett bekommen.

Das Gelände ist später nicht öffentlich zu begehen

In dem großen Regenüberlaufbecken sammeln sich später das Abwasser und das Regenwasser. Das oben schwimmende, weitgehend saubere Regenwasser kann dann in den renaturierten Mühlenbach „überlaufen“, zunächst aber in eine so genannte Ausleitungsschleife, um der Strömung die Wucht zu nehmen, und dann in den Bach.

Diesen Anblick der Köttelbecke wird man nur noch drei, vier Jahre haben. Foto: Oliver Müller

„Wenn das Wasser aus dem Regenüberlaufbecken abgeschlagen wird“, erklärt Projektleiter Jens-Uwe Drews, „dann fließen rund 40 Kubikmeter pro Sekunde in die Ausleitungsschleife.“ Das sei viel, das könne gefährlich werden, daher müsse das Gelände für die Öffentlichkeit abgeschlossen und umzäunt werden. Das im unteren Bereich des RÜB verbliebene Schmutzwasser fließt dann unterirdisch weiter zur Kläranlage nach Dinslaken.