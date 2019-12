Sorgen für Leben in der City: Marion Appenzeller, Inhaberin von Rick’s Café, und Tom Hemmelmann haben die Reihe „Freitags im Rick`s“ etabliert.

Konzert Gitarrist Chris Vesper spielt in Rick’s Café

Der „Fingerpicking“-Spezialist wartet mit gefühlvollem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel auf. Mit dabei: Philipp Hemmelmann und Alexander Kleer

Die Konzertreihe „Freitags im Rick’s“ schließt ihr diesjähriges Programm mit gefühlvollem Gesang und virtuosem Gitarrenspiel. Gitarrist Chris Vesper wird unter Kennern besonders für seinen virtuosen Fingerpicking-Stil geschätzt. Für den Freitagabend, 13. Dezember, im Café am Synagogenplatz 3 hat er sich mit weiteren Mülheimer Musikergrößen wie Philipp Hemmelmann (Percussion und Gesang) sowie Alexander Kleer an der Violine zusammengetan. Gemeinsam zollen sie den Größen aus Rock und Liedermachern ihren Tribut wie James Taylor, Mark Knopfler, Bob Dylan, Neil Young, Del Amitri und Otis Redding.

Seit Februar organisieren Café-Inhaberin Marion Appenzeller und Tom Hemmelmann die monatliche Freitagsreihe am Synagogenplatz. Ziel ist es, Leben und Aufbruchstimmung in die Mülheimer Innenstadt zu bringen. Mit dabei waren bisher Ashby, Made in Germany, Barbara Brothers und viele andere Mülheimer Künstler.

Los geht’s um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht der Hut für die Künstler herum.