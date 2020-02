Mülheim. Einsatzreicher Vormittag für die Mülheimer Feuerwehr: Gleich dreimal mussten die Retter ausrücken. Doch zweimal war kein Eingreifen erforderlich.

Gasgeruch und Rauch: Drei Fälle für die Mülheimer Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag gleich dreimal ausrücken. Rauchentwicklung und Gasgeruch hatten Bürger dazu bewogen, den Notruf zu betätigen. Zweimal war kein Eingreifen erforderlich.

Gegen 12.32 Uhr am Samstag hatte ein Autofahrer an der A 40 in Höhe der Ausfahrt Mülheim-Winkhausen Rauch gesehen. Als der Löschzug an der Einsatzstelle eintraf, konnte Entwarnung gegeben werden: Der Rauch kam von einen Grill, der direkt einer Schallschutzmauer stand.

Gasgeruch auf dem Hof einer Mülheimer Kfz-Werkstatt

Zeitgleich wurde Gasgeruch auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt an der Xantener Straße gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen ausgebauten Gastank von einem Auto vor, der noch im geringen Maße Gas verlor. Im weiteren Verlauf des Einsatzes hatte sich der Tank jedoch vollständig entleert, so dass keine weitere Gefahr bestand. Die Werkstatt wurde zur Sicherheit durchsucht. Der Einsatz war nach 45 Minuten beendet.

Der Löschzug von der Einsatzstelle an der A 40 wurde kurz nach seiner Rückkehr auf die Wache zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zur Saarner Straße beordert. Dort war Essen auf einem Herd angebrannt. Die Wohnung wurde nach der Kontrolle durch die Feuerwehr den Bewohnern übergeben.